Тимошенко ініціювала новий крок щодо посилення МФО з захисту прав ветеранів

Так, під час чергового засідання МФО запрошені представники дорадчої та громадської рад окреслили своє бачення проблем, з якими найчастіше стикаються військові, ветерани та члени їхніх родин. Вони допомогли учасникам МФО зібрати та систематизувати коло питань, над якими працюватимуть експерти.

"Завдання нашого МФО - жодну проблему не залишити поза межами нашого розуміння та без уважного розгляду й вирішення. Ми працюватимемо на результат. Ми маємо вирішити проблеми, які є найбільш складними та важкими", - зазначила Юлія Тимошенко.

Під час засідання учасники обговорили організаційну модель та розширили план своєї роботи.

"Спільно з дорадчою та громадською радами МФО прагне побудувати розгалужену систему, яка вирішуватиме питання на національному та регіональному рівнях", - зазначила вона.

За словами Тимошенко, в полі зору МФО будуть не лише поточні питання, а й системні, які потребуватимуть внесення змін в законодавчі акти і постанови уряду.

Вона пообіцяла, що для цього МФО буде запрошувати на свої засідання урядовців, представників виконавчої та центральної влади, щоб вся система влади була залучена до вирішення проблем військових.

"Наші герої - ті, хто пішли захищати нашу державу, ті, хто готові віддати своє життя за Україну, або ті, хто вже віддали його, та члени їхніх родин - для нас це головні люди в державі. Держава зобов’язана віддати всю свою увагу, можливості, ресурси для того, щоб наші захисники і захисниці відчули, що ми їм безмежно вдячні", - додала нардепка

Що відомо про міжфракційного об'єднання з захисту прав ветеранів

Наразі до МФО входять 37 народних депутатів, які представляють усі фракції Верховної Ради. МФО поділено на робочі групи, зокрема: