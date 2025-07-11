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Тимошенко инициировала новый шаг по усилению МФО по защите прав ветеранов

Фото: народный депутат Юлия Тимошенко (facebook.com YuliaTymoshenko)
Автор: Сергей Новиков

Народный депутат Юлия Тимошенко инициировала создание межфракционного объединения (МФО) по защите прав ветеранов. Для полного понимания ситуации, при МФО был создан совещательный и общественный советы из числа военнослужащих, гражданского общества, представителей фондов и профсоюзов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Юлии Тимошенко.

Так, во время очередного заседания МФО приглашенные представители совещательного и общественного советов очертили свое видение проблем, с которыми чаще всего сталкиваются военные, ветераны и члены их семей. Они помогли участникам МФО собрать и систематизировать круг вопросов, над которыми будут работать эксперты.

"Задача нашего МФО - ни одну проблему не оставить за пределами нашего понимания и без внимательного рассмотрения и решения. Мы будем работать на результат. Мы должны решить проблемы, которые являются наиболее сложными и тяжелыми", - отметила Юлия Тимошенко.

Во время заседания участники обсудили организационную модель и расширили план своей работы.

"Совместно с совещательным и общественным советами МФО стремится построить разветвленную систему, которая будет решать вопросы на национальном и региональном уровнях", - отметила она.

По словам Тимошенко, в поле зрения МФО будут не только текущие вопросы, но и системные, которые потребуют внесения изменений в законодательные акты и постановления правительства.

Она пообещала, что для этого МФО будет приглашать на свои заседания чиновников, представителей исполнительной и центральной власти, чтобы вся система власти была привлечена к решению проблем военных.

"Наши герои - те, кто пошли защищать наше государство, те, кто готовы отдать свою жизнь за Украину, или те, кто уже отдали ее, и члены их семей - для нас это главные люди в государстве. Государство обязано отдать все свое внимание, возможности, ресурсы для того, чтобы наши защитники и защитницы почувствовали, что мы им бесконечно благодарны", - добавила нардеп.

Что известно о межфракционном объединении по защите прав ветеранов

Сейчас в МФО входят 37 народных депутатов, которые представляют все фракции Верховной Рады. МФО разделено на рабочие группы, в частности:

  • по проблемам жилищного обеспечения ветеранов, участников боевых действий и членов их семей;
  • по некоторым социальным вопросам;
  • по вопросам внутренне перемещенных лиц и легионеров;
  • по проблемам денежных выплат УБД;
  • по вопросам поддержки семей погибших и пропавших без вести военнослужащих;
  • по проблемам лечения военнослужащих и ветеранов;
  • по проблемам протезирования;
  • по вопросам реабилитации; по вопросам лечения и реабилитации раненых военнослужащих за рубежом;
  • по проблемам статуса ветеранов и УБД;
  • по проблемам занятости ветеранов;
  • по внедрению персонального патроната для военнослужащих с тяжелыми ранениями, тяжелыми психическими расстройствами и потерей зрения.

Напомним, по просьбе представителей военного профсоюза Тимошенко инициировала создание в парламенте межфракционного объединения по защите прав ветеранов, участников боевых действий и их семей.

Кроме того, 17 июня фракция "Батькивщина" выступила с инициативой внести на рассмотрение парламента законопроект о выделении двух гектаров каждому военнослужащему, членам семьи погибших за Украину или пропавших без вести воинов.

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