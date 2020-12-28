Тимошенко будет эффективным премьером с качественной программой действий, - эксперт

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Сейчас в Украине растет общественный запрос на "сильную руку". И единственный политик, способный стабилизировать и исправить ситуацию в государстве, - это Юлия Тимошенко. Это подтверждают и последние рейтинги "Батькивщины".

Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний в эфире "Еспресо".

Он обратил внимание на социологию группы "Рейтинг", которая показала рост рейтингов "Батькивщины", тогда как позиции остальных ведущих политсил остались неизменными или потеряли.

"Сейчас все понимают, что нам нужны просчитанные жесткие решения со стороны руководства правительства. Юлия Тимошенко как высококлассный антикризисный менеджер сможет стабилизировать ситуацию в Украине. Никого не удивит, если сразу после назначения, она на следующий же день объявит совещание, позовет всех министров, СНБО, Коболева - все будут знать, что им делать, она ни с кем церемониться не будет", - убежден эксперт.

По его словам, программа Тимошенко "Новый курс", которую она готовила как программный документ будущего президента, четко ложится в основу премьерской программы и может стать качественной "дорожной картой" следующего правительства.

"Тимошенко имеет стабильное электоральное ядро и четкую идеологию. Вспомнить хотя бы ФОПов, которые были преданными сторонниками "слуг народа", но сейчас, через необдуманные решения монобольшинства, поддерживают команду Тимошенко и благодарны ей за отстаивание своих интересов", - подытожил эксперт.

Напомним, согласно последнему опросу социологической группы "Рейтинг" "Батькивщина" Юлии Тимошенко стала единственной политической силой, которая за последнее время нарастила поддержку.