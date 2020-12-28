ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Тимошенко буде ефективним прем’єром з якісною програмою дій, - експерт

Київ, Понеділок 28 грудня 2020 16:29
Тимошенко буде ефективним прем’єром з якісною програмою дій, - експерт
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Зараз в Україні зростає суспільний запит на "сильну руку". І єдиний політик, здатний стабілізувати й виправити ситуацію в державі, - це Юлія Тимошенко. Це підтверджують і останні рейтинги "Батьківщини".

Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній в ефірі "Еспресо".

Він звернув увагу на соціологію групи "Рейтинг", яка засвідчила зростання рейтингів "Батьківщини", тоді як позиції решти провідних політсил залишилися незмінними або втратили.

"Зараз усі розуміють, що нам потрібні прораховані жорсткі рішення з боку керівництва уряду. Юлія Тимошенко як висококласний антикризовий менеджер зможе стабілізувати ситуацію в Україні. Нікого не здивує, якщо одразу після призначення, вона наступного ж дня оголосить нараду, покличе всіх міністрів, РНБО, Коболєва - всі знатимуть, що їм робити, вона ні з ким панькатися не буде", - переконаний експерт.

За його словами, програма Тимошенко "Новий курс", яку вона готувала як програмний документ майбутнього президента, чітко лягає в основу прем’єрської програми й може стати якісною "дорожньою картою" наступного уряду.

"Тимошенко має стабільне електоральне ядро й чітку ідеологію. Згадати хоча б ФОПів, які були відданими прихильниками "слуг народу", але зараз, через необдумані рішення монобільшості, підтримують команду Тимошенко і вдячні їй за відстоювання своїх інтересів", - підсумував експерт.

Нагадаємо, відповідно до останнього опитування соціологічної групи "Рейтинг" "Батьківщина" Юлії Тимошенко стала єдиною політичною силою, що за останній час наростила підтримку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ТимошенкоКабінет Міністрів УкраїниПрем'єр-міністр

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся