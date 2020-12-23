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Свежий рейтинг партий: среди украинцев усилился запрос на профессионализм

Киев, Среда 23 декабря 2020 11:16
Свежий рейтинг партий: среди украинцев усилился запрос на профессионализм
Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Батькивщина" оказалась единственной партией, которая за последние месяцы нарастила рейтинги

Сейчас наибольшее доверие среди украинцев имеют четыре партии. Одновременно усиливается запрос на профессионализм, все большее количество людей хочет видеть у руля государства специалистов, которые будут честно работать на благо Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным исследования, в декабре президентскую "Слугу народа" готовы поддержать - 21.1% от всех, кто определился и придет на участки, за ОПЗЖ готовы проголосовать 17.3%, 15.2% симпатизируют "Европейской солидарности", 10.9% - "Батькивщине".

Следует также отметить, что "Батькивщина" Юлии Тимошенко оказалась единственной партией, которая за последние месяцы на треть нарастила рейтинги, тогда как все другие главные политические силы - сохраняют или даже теряют позиции.

Также опрос показал увеличение запроса на профессионализм: 63% опрошенных считают главной причиной экономического кризиса некомпетентности власти.

71% респондентов убеждены, что страна движется в неправильном направлении, а деятельностью президента недовольны уже 65% людей.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 16-20 декабря 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.

Напомним, по результатам местных выборов получить наибольшую поддержку партии "Слуга народа" и "Батькивщина".

Как писало РБК-Украина, эксперты считают, что украинцы видят именно команду Юлии Тимошенко альтернативой нынешней власти.

В то же время по данным опроса Центра Разумкова, украинцы назвали Владимира Зеленского разочарованием 2020 года.

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