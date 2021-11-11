Тимошенко передала Львовской областной инфекционной больнице медоборудование

"С высоких трибун говорят, что всем медикам, работающим с ковидными больными, доплачивают 300%. Мы проехали более 10 областей и знаем, что не выплачивают эти средства. Поэтому наша команда будет решительно поднимать этот вопрос в парламенте", - пообещала Юлия Тимошенко.

Медицинские работники заведения во время встречи жаловались на нехватку необходимых противовирусных препаратов и свободных коек в больнице, отсутствие стационарных мощностей для производства кислорода. Также они просили изменить принцип финансирования медицинской отрасли - чтобы оплата осуществлялась за счет субвенций из государственного бюджета, а не за каждый пролеченный случай.

"Я хочу, чтобы медиков услышали. Мы будем говорить обо всех этих проблемах на телевидении, в парламенте, с правительством для того, чтобы они понимали, что их победные отчеты о том, что медицина профинансирована, - неправда. Госбюджет-2022 еще окончательно не принят, и есть надежда, что можно будет в нем предусмотреть достойное финансирование медицины. Наша команда будет блокировать принятие бюджета, который не содержит ковидного фонда", - отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко совместно с Львовской областной командой "Батькивщины" и народным депутатом Михаилом Цымбалюком передала Львовской областной инфекционной больнице медицинское оборудование.

"Я хочу поблагодарить вас за то, что вы в такой трудный момент работаете и спасаете людей. Я благодарна, что вы - в Украине, хотя наша страна не очень конкурентна с точки зрения зарплат медикам. Но то, что вы здесь, для Украины великое счастье", - обратилась Юлия Тимошенко к работникам больницы.