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Тимошенко: нужно просмотреть бюджеты и учесть расходы на COVID-19 и цены на энергоносители

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 15:10
Тимошенко: нужно просмотреть бюджеты и учесть расходы на COVID-19 и цены на энергоносители Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В то время, когда страну охватила страшная волна коронавируса, депутаты от монобольшинства внесли изменения в бюджет и выделили 19 млрд грн на инфраструктурные объекты. "Батькивщина" безотлагательно зарегистрирует законопроект, которым предполагается перенаправить эти средства в медицинскую сферу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Также "Батькивщина" призывает правительство принять соответствующие решения, чтобы с октября врачи начали получать 300% доплат за ковидных больных.

"У нас нет средств, чтобы заплатить зарплату врачам, не за что закупить ключевые противовирусные препараты и обеспечить больницы кислородом и оборудованием, а в это время власти перенаправляют 19 млрд грн из бюджета на инфраструктуру. Это просто какой-то маразм! Наше предложение - немедленно пересмотреть изменения в бюджет на этот год и на следующий. Мы зарегистрируем законопроект, чтобы эти 19 млрд перенести для борьбы с COVID-19. А бюджет на следующий год вообще не учитывает трагическую ситуацию с эпидемией и в энергетике. Надо немедленно решать эти проблемы!" - призвала Юлия Тимошенко.

Как сообщила лидер "Батькивщины", медицинский персонал и семейные врачи, которые первыми сталкиваются с ковидными больными, до сих пор не получили 300% доплат к окладу. И правительству нужно как можно быстрее принять решение, чтобы эти выплаты сделать, ведь Украина стремительно теряет медиков из-за низких зарплат.

Кроме того, по словам Юлии Тимошенко, энергетический кризис уже сказывается на работе предприятий - они прекращают работать, потому что не выдерживают цены на газ и электроэнергию.

"Энергетический кризис в Украине - искусственный, поэтому нужно уже на этой неделе создать ВСК и разобраться, кто виноват в том, что в наши газовые хранилища летом не был закачан газ, когда он стоил в 6 раз дешевле, и кто не обеспечил наличие угля на для этого уже зарегистрировано постановление №6108, и мы будем требовать его принятия, хотя "слуги народа" категорически против и хотят это преступление покрыть. Также мы требуем немедленно принять наш законопроект №6217, предусматривающий снижение НДС на энергоносители с 20 до 5%. Так поступают европейские страны в борьбе с энергетическим кризисом, так должны действовать и мы", - отметила Юлия Тимошенко.

Как сообщалось, ранее Тимошенко призвала срочно провести заседание СНБО по COVID-ситуации в Украине.

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