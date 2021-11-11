Тимошенко передала Львівській обласній інфекційній лікарні медобладнання

"З високих трибун кажуть, що всім медикам, хто працює з ковідними хворими, доплачують 300%. Ми проїхали понад 10 областей і знаємо, що не виплачують ці кошти. Тому наша команда буде рішуче порушувати це питання в парламенті", - пообіцяла Юлія Тимошенко.

Медичні працівники закладу під час зустрічі скаржилися на нестачу найнеобхідніших противірусних препаратів і вільних ліжок в лікарні, відсутність стаціонарних потужностей для виробництва кисню. Також вони просили змінити принцип фінансування медичної галузі - щоб оплата здійснювалася за рахунок субвенцій з державного бюджету, а не за кожен пролікований випадок.

"Я хочу, щоб медиків почули. Ми будемо говорити про всі ці проблеми на телебаченні, в парламенті, з урядом для того, щоб вони розуміли, що їхні переможні звіти про те, що медицина профінансована, - неправда. Держбюджет-2022 ще остаточно не ухвалений, і є надія, що можна буде в ньому передбачити гідне фінансування медицини. Наша команда буде блокувати ухвалення бюджету, який не містить ковідного фонду", - зауважила лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко спільно з Львівською обласною командою "Батьківщини" та народним депутатом Михайлом Цимбалюком передала Львівській обласній інфекційній лікарні медичне обладнання та устаткування.

"Я хочу подякувати вам за те, що ви в такий тяжкий момент працюєте і рятуєте людей. Я вдячна, що ви - в Україні, хоча наша країна не дуже конкурентна з точки зору зарплат медикам. Але те, що ви тут, для України велике щастя", - звернулася Юлія Тимошенко до працівників лікарні.