У тимчасово окупованій Феодосії другу добу горить нафтобаза

Удари по терміналу у Феодосії

Нагадаємо, що в ніч на 6 жовтня Сили оборони уразили потужності Морського нафтового терміналу у тимчасово окупованій Феодосії у Криму.

Як уточнили в Генштабі, це багатофункціональний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів між залізничними вагонами-цистернами, морськими суднами та автомобільним транспортом, який використовувався для забезпечення окупаційної армії. Після влучання на території терміналу почалася масштабна пожежа.

Окрім того, у понеділок 29 вересня на НПЗ у Феодосії також сталася масштабна пожежа. За офіційною версією, її причиною стало порушення технології зварювальних робіт, однак до цього були заяви про авіаційну та дронову загрозу.