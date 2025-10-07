Во временно оккупированной Феодосии вторые сутки горит нефтебаза

Удары по терминалу в Феодосии

Напомним, что в ночь на 6 октября Силы обороны поразили мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии в Крыму.

Как уточнили в Генштабе, это многофункциональный комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов между железнодорожными вагонами-цистернами, морскими судами и автомобильным транспортом, который использовался для обеспечения оккупационной армии. После попадания на территории терминала начался масштабный пожар.

Кроме того, в понедельник 29 сентября на НПЗ в Феодосии также произошел масштабный пожар. По официальной версии, его причиной стало нарушение технологии сварочных работ, однако до этого были заявления об авиационной и дроновую угрозу.