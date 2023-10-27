Тимчасовим коридором йдуть ще 4 судна, понад 10 завантажуються, - Кубраков

"Сьогодні 4 балкери відправили майже 130 тисяч тонн зерна та 10 тисяч тонн металу до країн Африки, Азії та Європи. Судна вийшли з портів Великої Одеси та рухаються через тимчасовий "український коридор", - повідомив віце-прем'єр-міністр.

Він також зауважив, що ще 11 цивільних суден зайшли до портів Одеси, Чорноморська та Південного, завантаживши майже 225 тисяч тонн сільськогосподарської та металургійної продукції.

Фото: судна рухаються тимчасовим "зерновим коридором" (twitter.com/OlKubrakov)

"Загалом коридором скористалися 62 судна, 37 з яких вже вивезли понад 1,3 млн тонн української сільськогосподарської продукції та інших вантажів", - наголосив він.

Зернова угода

В липні 2023 року російські терористи заявили про вихід з зернової угоди. Після цього ворог почав завдавати удари по українських портах й зерновій інфраструктурі. Вже 10 серпня Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден.

Вчора, 26 жовтня, з'явилась інформація про нібито призупинення роботи нового коридору через можливу загрозу з боку військових літаків і морських мін росіян.

Однак Україна заперечила зупинку "зернового коридору"

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