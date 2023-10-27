По временному коридору идут еще 4 судна, более 10 загружаются, - Кубраков

"Сегодня 4 балкера отправили почти 130 тысяч тонн зерна и 10 тысяч тонн металла в страны Африки, Азии и Европы. Суда вышли из портов Большой Одессы и движутся через временный "украинский коридор", - сообщил вице-премьер-министр.

Он также отметил, что еще 11 гражданских судов зашли в порты Одессы, Черноморска и Южного, загрузив почти 225 тысяч тонн сельскохозяйственной и металлургической продукции.

Фото: суда двигаются по временному "зерновому коридору" (twitter.com/OlKubrakov)

"В общей сложности коридором воспользовались 62 судна, 37 из которых уже вывезли более 1,3 млн тонн украинской сельскохозяйственной продукции и других грузов", - подчеркнул он.

Зерновое соглашение

В июле 2023 года российские террористы заявили о выходе из зерновой сделки. После этого враг начал наносить удары по украинским портам и зерновой инфраструктуре. Уже 10 августа Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов.

Вчера, 26 октября, появилась информация о якобы приостановлении работы нового коридора из-за возможной угрозы со стороны военных самолетов и морских мин россиян.

Однако Украина отрицала остановку "зернового коридора"

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