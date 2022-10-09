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Тимчасове полегшення. У МАГАТЕ відреагували на підключення ЗАЕС до енергомережі України

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародне агентство з атомної енергії назвало підключення Запорізької АЕС до енергосистеми України після пошкодження лінії зв'язку лише тимчасовим полегшенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаела Гроссі у Twitter.

Експерти МАГАТЕ підтверджують, що високовольтну лінію зв'язку було відновлено, а ЗАЕС знову підключили до української мережі. Проте Гроссі зазначив, що це тимчасове полегшення у все ще невиправданій ситуації.

Він підкреслив необхідність створення зони ядерної безпеки.

Гроссі нагадав, що він збирається поїхати у Росії для проведення консультацій щодо створення охоронної зони, а після цього зустрінеться із президентом України Волдимиром Зеленським.

Нагадаємо, сьогодні українські фахівці відновили лінію зв'язку 750 кВ ЗАЕС - Дніпровська та підключили Запорізьку АЕС до енергосистеми України.

Як повідомлялося раніше, 8 жовтня Запорізька АЕС була повністю знеструмлена через обстріли з боку російських окупантів.

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МАГАТЭЗапорізька АЕС