Временное облегчение. В МАГАТЭ отреагировали на подключение ЗАЭС к энергосети Украины

Эксперты МАГАТЭ подтверждают, что высоковольтная линия связи была восстановлена, а ЗАЭС снова подключили к украинской сети. Однако Гросси отметил, что это временное облегчение во все еще неоправданной ситуации.

Он подчеркнул необходимость создания зоны ядерной безопасности.

Гросси напомнил, что он собирается уехать в Россию для проведения консультаций по созданию охранной зоны, а после этого встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, сегодня украинкие специалисты возобновили линию связи 750 кВ ЗАЭС - Днепровская и подключили Запорожскую АЭС к энергосистеме Украины.

Как сообщалось ранее, 8 октября Запорожская АЭС была полностью обесточена из-за обстрелов со стороны российских оккупантов.

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