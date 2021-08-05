Тимановская заявила, что в Беларуси ее хотели отправить в психбольницу

"Бабушка позвонила мне, когда меня уже везли в аэропорт, и сказала: "Пожалуйста, не возвращайся в Беларусь, это не безопасно. У меня было около 10 секунд на принятие решения", - рассказал Тимановская.

По словам спортсменки, ее родные опасаются, что если бы она вернулась из Токио в Беларусь, то ее отправили в психиатрическую больницу.

Тимановская добавила, что всегда была далека от политики, не ходила на акции и не подписывала никаких писем, а также ничего не говорила против беларусского правительства.

"Я спортсмен и ничего не понимал в политической жизни. Я стараюсь в жизни не заниматься ничем, кроме спорта, и изо всех сил стараюсь не отвлекаться на политику", - уточнила она.