Тімановська заявила, що в Білорусі її хотіли відправити в психлікарню

"Бабуся подзвонила мені, коли мене вже везли в аеропорт, і сказала: "будь ласка, не повертайся в Білорусь, Це не безпечно. У мене було близько 10 секунд на прийняття рішення", - розповів Тимановська.

За словами спортсменки, її рідні побоюються, що якби вона повернулася з Токіо в Білорусь, то її відправили в психіатричну лікарню.

Тімановська додала, що завжди була далека від політики, не ходила на акції і не підписувала ніяких листів, а також нічого не говорила проти білоруського уряду.

"Я спортсмен і нічого не розумів у політичному житті. Я намагаюся в житті не займатися нічим, крім спорту, і щосили намагаюся не відвертатися на політику", - уточнила вона.