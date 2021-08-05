Тімановська заявила, що в Білорусі її хотіли відправити в психлікарню

Білоруська спортсменка Христина Тімановська заявила, що при поверненні з Токіо в Білорусь її могли посадити в психіатричну лікарню. Попередити легкоатлетку про це в останній момент встигла її бабуся.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Тимановской у Варшаві.
"Бабуся подзвонила мені, коли мене вже везли в аеропорт, і сказала: "будь ласка, не повертайся в Білорусь, Це не безпечно. У мене було близько 10 секунд на прийняття рішення", - розповів Тимановська.
За словами спортсменки, її рідні побоюються, що якби вона повернулася з Токіо в Білорусь, то її відправили в психіатричну лікарню.
Тімановська додала, що завжди була далека від політики, не ходила на акції і не підписувала ніяких листів, а також нічого не говорила проти білоруського уряду.
"Я спортсмен і нічого не розумів у політичному житті. Я намагаюся в житті не займатися нічим, крім спорту, і щосили намагаюся не відвертатися на політику", - уточнила вона.
Нагадаємо, на пресконференції Тімановська назвала умову свого повернення до Білорусі.
Тімановська прибула до Варшави літаком вчора ввечері. Вона летіла з Токіо з пересадкою у Відні. Польща надала Тимановській гуманітарну візу, щоб вона могла втекти від білоруського режиму.
Зазначимо, чоловік Тімановської також втік з Білорусі після скандалу з дружиною в Токіо. Він в'їхав в Україну і отримав польську гуманітарну візу.
З чого почався скандал, детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.