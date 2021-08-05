RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тімановська заявила, що в Білорусі її хотіли відправити в психлікарню

Автор: Дмитрий Кузнецов

Білоруська спортсменка Христина Тімановська заявила, що при поверненні з Токіо в Білорусь її могли посадити в психіатричну лікарню. Попередити легкоатлетку про це в останній момент встигла її бабуся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Тимановской у Варшаві.

"Бабуся подзвонила мені, коли мене вже везли в аеропорт, і сказала: "будь ласка, не повертайся в Білорусь, Це не безпечно. У мене було близько 10 секунд на прийняття рішення", - розповів Тимановська.

За словами спортсменки, її рідні побоюються, що якби вона повернулася з Токіо в Білорусь, то її відправили в психіатричну лікарню.

Тімановська додала, що завжди була далека від політики, не ходила на акції і не підписувала ніяких листів, а також нічого не говорила проти білоруського уряду.

"Я спортсмен і нічого не розумів у політичному житті. Я намагаюся в житті не займатися нічим, крім спорту, і щосили намагаюся не відвертатися на політику", - уточнила вона.

Нагадаємо, на пресконференції Тімановська назвала умову свого повернення до Білорусі.

Тімановська прибула до Варшави літаком вчора ввечері. Вона летіла з Токіо з пересадкою у Відні. Польща надала Тимановській гуманітарну візу, щоб вона могла втекти від білоруського режиму.

Зазначимо, чоловік Тімановської також втік з Білорусі після скандалу з дружиною в Токіо. Він в'їхав в Україну і отримав польську гуманітарну візу.

З чого почався скандал, детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусьспортсменка