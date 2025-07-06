У тилу РФ вибух: "АТЕШ" атакували логістику і зірвали постачання зброї на Донеччині

"АТЕШ" підірвали важливий логістичний об’єкт на Донеччині. Це призвело до затримки постачання зброї та боєприпасів ворогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Рух опору "АТЕШ" повідомив про чергову диверсію в тилу російських військ.
За даними організації, агенти знищили релейний шафа поблизу тимчасово окупованого Дебальцевого, що порушило логістику на одному з ключових напрямків забезпечення ворога.
"Тут регулярно проходять склади з паливом, боєприпасами та технікою. Затримки у постачаннях безпосередньо впливають зниження боєздатності окупаційної армії", - йдеться в заяві руху.
У "АТЕШ" зазначили, що обрали цю точку не випадково - вона має стратегічне значення на Донецькому напрямку, де російські війська намагаються утримати темпи наступу.
Партизани пообіцяли продовжити удари по тиловій логістиці ворога, аби послабити його позиції на фронті.
Нагадаємо, нещодавно в Генічеському районі Криму партизани ліквідували автомобіль, який належав російським військовим і був обладнаний для роботи з безпілотниками та радіоелектронною боротьбою.
Також напередодні партизани виявили слабкі місця у захисті Балаклавської бухти у Криму, а також провели успішну диверсію на новій залізничній ділянці.
Окрім того, в червні агенти "АТЕШ" зафіксували активне пересування армії РФ у тимчасово окупованому Криму. Таким чином росіяни намагались зімітувати початок підготовки до форсування Дніпра.
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