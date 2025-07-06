В тылу РФ взрыв: "АТЕШ" атаковали логистику и сорвали поставки оружия в Донецкой области

"АТЕШ" взорвали важный логистический объект в Донецкой области. Это привело к задержке поставок оружия и боеприпасов врагу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Движение сопротивления "АТЕШ" сообщило об очередной диверсии в тылу российских войск.
По данным организации, агенты уничтожили релейный шкаф вблизи временно оккупированного Дебальцево, что нарушило логистику на одном из ключевых направлений обеспечения врага.
"Здесь регулярно проходят склады с топливом, боеприпасами и техникой. Задержки в поставках напрямую влияют снижение боеспособности оккупационной армии", - говорится в заявлении движения.
В "АТЕШ" отметили, что выбрали эту точку не случайно - она имеет стратегическое значение на Донецком направлении, где российские войска пытаются удержать темпы наступления.
Партизаны пообещали продолжить удары по тыловой логистике врага, чтобы ослабить его позиции на фронте.
Напомним, недавно в Геническом районе Крыма партизаны ликвидировали автомобиль, который принадлежал российским военным и был оборудован для работы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбой.
Также накануне партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму, а также провели успешную диверсию на новом железнодорожном участке.
Кроме того, в июне агенты "АТЕШ" зафиксировали активное передвижение армии РФ во временно оккупированном Крыму. Таким образом россияне пытались сымитировать начало подготовки к форсированию Днепра.
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