Хотіли форсувати Дніпро? Агенти "АТЕШ" розкрили мету перекидання військ армії РФ у Криму

Агенти "АТЕШ" зафіксували активне пересування армії РФ у тимчасово окупованому Криму. Зазначається, що росіяни намагались зімітувати початок підготовки до форсування Дніпра у його південній течії.

Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram "АТЕШ".

"Наші агенти зафіксували активне переміщення військової інженерної техніки між Феодосією та Джанкоєм. Окупанти поширюють неправдиву інформацію про те, що техніка прямує до Херсонської області для форсування Дніпра", - зазначили у "АТЕШ".

Повідомляється, що таким чином російські війська, прагнучи заплутати Сили оборони України та приховати свої справжні наміри, перегнали дарма велику колону техніки, витративши при цьому значну кількість палива.

"Ця непотрібна активність допомогла агентам "АТЕШ" виявити стоянки інженерної техніки окупантів. Отримані дані вже передані Силам оборони України для точного планування та успішних ударів по ворогові", - додали представники руху.