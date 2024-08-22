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Не тільки влітку. Інтерсіті між Києвом та Одесою їздитиме на постійній основі

Фото: Інтерсіті між Києвом та Одесою їздитиме на постійній основі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Потяги Інтерсіті+ між Києвом та Одесою тепер будуть курсувати не лише влітку. Вони їздитимуть на постійній основі цілий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Поїзд №763/764 вирушатиме з Києва з 6 вересня щосереди, щоп'ятниці та щонеділі о 14:56 та прибуватиме до Одеси о 22:28.

У зворотному напрямку з Одеси поїзд вирушатиме з 7 вересня щочетверга, щосуботи та щопонеділка о 6:10 та прибуватиме до столиці о 13:49.

Квитки на потяг можна придбати у застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" запустила додаткові рейси Інтерсіті+ на маршрут з Києва до Одеси.

 

Чи зростуть ціни на квитки

Днями керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявив, що до завершення війни не планується підвищення базових тарифів. Проте не виключається введення моделі, яка передбачає кілька тарифних змін.

Влітку спостерігається дефіцит квитків на ключові потяги, особливо на курортних напрямках. Тому УЗ призначила додаткові потяги з Києва до Львова, Одеси та Харкова.

Раніше також повідомлялося, що "Укрзалізниця" створила резерв квитків для військових.

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