Не тільки влітку. Інтерсіті між Києвом та Одесою їздитиме на постійній основі

Чи зростуть ціни на квитки

Днями керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявив, що до завершення війни не планується підвищення базових тарифів. Проте не виключається введення моделі, яка передбачає кілька тарифних змін.

Влітку спостерігається дефіцит квитків на ключові потяги, особливо на курортних напрямках. Тому УЗ призначила додаткові потяги з Києва до Львова, Одеси та Харкова.

Раніше також повідомлялося, що "Укрзалізниця" створила резерв квитків для військових.

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