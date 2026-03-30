Не тільки Угорщина: названо п'ять країн ЄС, де послідовно підривають демократію

Європейська правозахисна організація Liberties заявила, що уряди п’яти країн ЄС "послідовно та навмисно" підривають верховенство права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Таких висновків організація дійшла у своєму звіті за 2026 рік, який ґрунтується на даних понад 40 неурядових організацій із 22 країн. У Liberties назвали ці уряди "руйнівниками", які активно послаблюють правові та демократичні механізми.
У звіті зазначається, що особливо помітний регрес зафіксували у Словаччині під керівництвом прем’єр-міністра Роберта Фіцо. За оцінкою організації, погіршення відбулося одразу в кількох сферах - від правосуддя і боротьби з корупцією до свободи медіа та системи стримувань і противаг.
Схожу оцінку Liberties дала і Болгарії. Водночас Угорщину, де Віктор Орбан перебуває при владі вже 16 років, автори звіту фактично винесли в окрему категорію, наголосивши, що країна продовжує ухвалювати "дедалі більш регресивні закони та політику без жодних ознак змін".
Окремо організація виділила групу країн, де верховенство права погіршується не системно, але в окремих напрямах. До так званих "повзунів" зарахували Бельгію, Данію, Францію, Німеччину та Швецію - держави, які традиційно вважалися міцними демократіями.
Ще вісім країн - Чехію, Естонію, Грецію, Ірландію, Литву, Нідерланди, Румунію та Іспанію - у звіті визначили як "стагнаторів". Це означає, що ситуація з верховенством права там суттєво не поліпшується, але й не демонструє різкого погіршення.
До цієї ж категорії автори віднесли й Польщу. У Liberties зауважили, що уряд Дональда Туска намагається відновити незалежність ключових інституцій, зокрема судової системи, однак його дії стримує президентське вето. Правозахисники вважають, що польський приклад показує, "наскільки складним і крихким може бути відновлення порушеної інституційної незалежності".
Єдиною країною, яка, за оцінкою організації, активно покращує стандарти верховенства права, стала Латвія.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уже тривалий час залишається одним із найбільш проблемних партнерів для Євросоюзу. Нещодавно він заблокував рішення щодо кредиту для України, яке раніше сам же підтримав.
У Брюсселі це викликало різку реакцію. Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що такі дії є неприйнятними і підривають роботу європейських інституцій.
У відповідь Євросоюз заблокував для Угорщини кредитний план на суму понад 16 млрд євро.