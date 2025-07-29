Тільки цим знакам Зодіаку пощастить з грошима до кінця літа: ви один із них?

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким зірки обіцяють фінансову удачу вже найближчим часом. До кінця літа на них може чекати несподіваний прибуток, вигідна угода або приємний грошовий сюрприз.

Хто саме потрапив до списку щасливчиків, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Рак

Фінансова інтуїція Раків у серпні буде на висоті. Ви можете знайти додаткове джерело доходу або отримати несподівану виплату, наприклад, премію, подарунок або повернення боргу.

Особливо сприятливий період для тих, хто працює на себе або займається творчістю. Не ігноруйте дрібні можливості - вони можуть принести великі дивіденди.

Лев

Леви - головні щасливчики літа у фінансовому плані. Зірки сприятимуть як несподіваним прибуткам, так і великим виграшам або підвищенню на роботі.

Успіх припаде на долю тих, хто не боїться проявити ініціативу і вести переговори. Головне - не упустити шанс і не відкласти дію на потім.

Козоріг

Праця Козерогів нарешті почне приносити відчутні плоди. У серпні можливі нові вигідні проєкти, підвищення зарплати або вдале вкладення коштів.

Ваші зусилля не залишаться непоміченими - керівництво або партнери оцінять вашу надійність. Головне - не зволікати з прийняттям рішень, коли можливість уже перед вами.