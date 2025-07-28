ua en ru
Пн, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Таро-гороскоп на тиждень. Кому Всесвіт готує подарунок, а кому - нові випробування

Понеділок 28 липня 2025 10:36
UA EN RU
Таро-гороскоп на тиждень. Кому Всесвіт готує подарунок, а кому - нові випробування Гороскоп-Таро на тиждень (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Цей тиждень, що розпочався 28 липня і триватиме до 3 серпня, обіцяє бути насиченим подіями, поворотами та важливими знаками. Деяким знакам Зодіаку зірки підготували приємні сюрпризи, нові можливості або навіть доленосні зустрічі, а на інших чекають емоційні уроки, очищення і трансформація.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Metro.

Овен

Карта Таро: Десятка Монет

Пора пускати коріння. Подумайте, у що необхідно інвестувати в довгостроковій перспективі: стосунки, переїзд, кар'єра, здоров'я чи фінанси.

Вибирайте те, що справді резонує з вами. Довіряйте інтуїції та дійте впевнено. Це принесе задоволення і внутрішню стабільність.

Телець

Карта Таро: Вежа

Пора позбутися токсичності. Ви занадто довго трималися за те, що вас виснажуєте. Настав час відпустити: відійти, поставити кордони, вибрати себе.

Поки ви не змінили ситуацію, вона вже почала змінювати вас - не на краще. Подбайте про своє емоційне здоров'я.

Близнюки

Карта Таро: Лицар Жезлів

Тиждень пригод! Шукайте нові враження: хобі, подорожі, знайомства, навчання.

Вам потрібна свіжа енергія і рух - зробіть це пріоритетом. Заплануйте активне, яскраве літо. Це зарядить вас натхненням і радістю.

Рак

Карта Таро: Десятка Кубків

Цього тижня можливі справжні почуття - кохання, романтика, стосунки з потенціалом на "жили довго і щасливо". Відкрийтеся, будьте щирі й готові сказати "так". Залиште свою "раковину" і дозвольте теплу увійти в життя.

Зверніть увагу на інші водні знаки (Рак, Скорпіон, Риби) - з ними може спалахнути іскра. Досить натяків - дійте прямо!

Лев

Карта Таро: Четвірка Жезлів

Час виходити на новий рівень. Те, що вас стримувало, вже віджило своє. Ви виросли - і готові до нового: навчання, посад, переїзду або розширення можливостей.

Не бійтеся змін. Світ чекає на вашу силу й амбіції!

Діва

Карта Таро: Дев'ятка Кубків

Ваші мрії близькі до втілення! Дев'ятка Кубків - це карта бажань і везіння. Сміливо мрійте, дійте рішуче - удача на вашому боці.

Зверніть увагу на знаки долі, натхненних людей і символіку води - все це може вказувати на те, що ви на правильному шляху. Чари вже почали діяти!

Терези

Карта Таро: Туз Мечів

Центральна тема тижня - важлива розмова, яку ви давно відкладаєте. Час сказати правду: спокійно, прямо, чесно. Сформулюйте свої думки, ставте запитання, дайте іншій стороні висловитися. Пам'ятайте: істина багатогранна.

Цей діалог принесе полегшення. Не відкладайте більше.

Скорпіон

Карта Таро: Туз Жезлів

Новий запал - ось, що вам потрібно. Почніть що-небудь свіже: хобі, подорож, навчання, творчість, співпрацю. Відкрийтеся новим ідеям, навіть якщо вони здаються трохи божевільними.

Можливо, це мрія з дитинства. Зараз - ідеальний момент її втілити. Скажіть "так".

Стрілець

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів

Розберіться з найскладнішим на початку тижня - і дихати стане легше. Ваша звичка відкладати тільки посилює тривогу і заважає насолоджуватися життям.

Отже, почніть із головного. Ідеально - у понеділок вранці. Після цього свобода, натхнення і відчуття перемоги.

Козоріг

Карта Таро: Маг

У вас є таланти, які не використовуєте. Час згадати, на що ви здатні, і почати діяти: створювати, винаходити, ділитися знаннями.

Можливо, вам потрібен курс, наставник або оновлення навичок - це допоможе перетворити старий талант на нову можливість. Не ховайтеся.

Водолій

Карта Таро: П'ятірка Монет

Важка емоційна ноша вимагає виходу. Те, що ви носите в собі - біль, провина, жалість - готове до зцілення.

Поговоріть про це з кимось, кому довіряєте. Це минуле більше не контролює вас.

Риби

Карта Таро: Туз Монет

Новий старт з величезним потенціалом: стабільність, дохід, розвиток. Це може стосуватися дому, здоров'я, роботи або всього відразу.

Складіть реалістичний план і зробіть перший крок уже цього тижня.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Знаки Зодіаку Астрологія
Новини
Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Києві після атаки (відео)
Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Києві після атаки (відео)
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку