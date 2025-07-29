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Только этим знакам Зодиака повезет с деньгами до конца лета: вы один из них?

Вторник 29 июля 2025 12:00
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Только этим знакам Зодиака повезет с деньгами до конца лета: вы один из них? Эти 3 знака Зодиака получат неожиданные деньги до конца лета (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым звезды обещают финансовую удачу уже в ближайшее время. К концу лета их может ожидать неожиданная прибыль, выгодная сделка или приятный денежный сюрприз.

Кто именно попал в список счастливчиков, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Рак

Финансовая интуиция Раков в августе будет на высоте. Вы можете найти дополнительный источник дохода или получить неожиданную выплату, например, премию, подарок или возврат долга.

Особенно благоприятен период для тех, кто работает на себя или занимается творчеством. Не игнорируйте мелкие возможности - они могут принести большие дивиденды.

Лев

Львы - главные счастливчики лета в финансовом плане. Звезды будут способствовать как неожиданным прибылям, так и большим выигрышам или повышению на работе.

Успех придется тем, кто не боится проявить инициативу и вести переговоры. Главное - не упустить шанс и не отложить действие на потом.

Козерог

Труд Козерогов наконец начнет приносить ощутимые плоды. В августе возможны новые выгодные проекты, повышение зарплаты или удачное вложение средств.

Ваши усилия не останутся незамеченными - руководство или партнеры оценят вашу надежность. Главное - не тянуть с принятием решений, когда возможность уже перед вами.

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