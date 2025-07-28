4 знаки Зодіаку, яким цього тижня відкриється довгоочікувана правда

Цей тиждень стане переломним для чотирьох знаків Зодіаку - правда, яку вони давно відчували інтуїтивно, нарешті проявиться. Це можуть бути несподівані зізнання, внутрішні прозріння або ситуації, які розставлять усе по місцях.

Кому саме судилося дізнатися щось важливе, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Телець

Цього тижня Тельці можуть нарешті побачити справжню суть ситуації, яка довго викликала сумніви або тривогу. Те, що приховувалося або замовчувалося, проявиться - можливо, через слова іншої людини або несподівану подію.

Не лякайтеся істини: вона дасть вам ясність і можливість нарешті рухатися далі. Це може стосуватися особистих стосунків або фінансових питань.

Лев

Для Левів настає час прозріння у стосунках: чи то романтичних, чи то професійних. Ви побачите, хто дійсно з вами, а хто тільки створював ілюзію підтримки.

Не ігноруйте сигнали, які посилає Всесвіт - правда може бути болючою, але вона звільняє. Сміливість, з якою ви приймете цю істину, відкриє шлях новій силі.

Скорпіон

Інтуїція Скорпіона, нарешті, отримає підтвердження - те, що ви давно підозрювали, випливе на поверхню. Це може бути сімейна таємниця, робочий конфлікт або внутрішнє усвідомлення власних потреб.

Ви зрозумієте, чому деякі речі не складалися й отримаєте шанс змінити їх. Головне - не чинити опір, а прийняти все як важливий урок.

Водолій

Для Водоліїв тиждень стане моментом внутрішнього клацання: ви зможете чесно подивитися на свої цілі, стосунки або навіть на себе. Випадкова розмова, фраза або подія змусить усе скластися в єдину картину.

Нарешті ви зрозумієте, що було справжнім, а що ілюзією. Ця правда допоможе вам позбутися сумнівів і зробити важливий вибір.