Не тільки трудова книжка: які ще документи варто оцифрувати для пенсії

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні завершується перехідний період для оцифрування трудових книжок, який стосується насамперед громадян, що почали працювати до 1 січня 2004 року.

ПФУ наголошує, що подати скан-копії документів можна як самостійно, так і через роботодавця, а сам процес триває через вебпортал електронних послуг фонду.