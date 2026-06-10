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Не только трудовая книжка: какие еще документы стоит оцифровать для пенсии

18:35 10.06.2026 Ср
2 мин
Трудовой стаж до 2004 года требует дополнительных подтверждений
aimg Валерия Абабина
Фото: Какие еще документы надо оцифровать для пенсии (Getty Images)

Для назначения страховой пенсии учитывается страховой стаж, который можно подтвердить трудовой книжкой. Однако кроме нее также стоит заранее оцифровать и загрузить и другие документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины

Стаж, приобретенный после 1 января 2004 года, исчисляется на основе данных реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Зато периоды работы до этой даты подтверждаются документально, прежде всего трудовой книжкой, выданной при первом официальном трудоустройстве.

В то же время в Пенсионном фонде отмечают, что для полного учета стажа в электронную трудовую книжку следует дополнительно загрузить ряд документов.

Среди них:

  • документы об образовании на дневной форме обучения с приложениями
  • военный билет с отметками о службе
  • свидетельство о рождении ребенка,
  • документы о смене фамилии,
  • а также справки о льготном или специальном стаже.

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Специалисты объясняют, что отсутствие части подтверждающих документов может повлиять на полноту зачисления страхового стажа при оформлении пенсии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине завершается переходный период для оцифровки трудовых книжек, который касается прежде всего граждан, которые начали работать до 1 января 2004 года.

ПФУ отмечает, что подать скан-копии документов можно как самостоятельно, так и через работодателя, а сам процесс продолжается через веб-портал электронных услуг фонда.

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