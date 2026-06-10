Не только трудовая книжка: какие еще документы стоит оцифровать для пенсии

Стаж, приобретенный после 1 января 2004 года, исчисляется на основе данных реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Зато периоды работы до этой даты подтверждаются документально, прежде всего трудовой книжкой, выданной при первом официальном трудоустройстве.

В то же время в Пенсионном фонде отмечают, что для полного учета стажа в электронную трудовую книжку следует дополнительно загрузить ряд документов.

Среди них:

документы об образовании на дневной форме обучения с приложениями

военный билет с отметками о службе

свидетельство о рождении ребенка,

документы о смене фамилии,

а также справки о льготном или специальном стаже.

Специалисты объясняют, что отсутствие части подтверждающих документов может повлиять на полноту зачисления страхового стажа при оформлении пенсии.