Деякі українці можуть отримати додаткову одноразову виплату до пенсії
06:46 09.06.2026 Вт
1 хв
Хто та за яких чотирьох умов має право?
Фото: отримати виплату можна лише у разі виконання всіх умов (facebook.com/kogupfu)
Частина українців при виході на пенсію може отримати не лише щомісячні виплати, а й додаткову одноразову грошову допомогу від держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Хто має право
На одноразову допомогу можуть претендувати працівники трьох сфер:
- закладів освіти;
- охорони здоров'я;
- соціального захисту населення.
Чотири обов'язкові умови
Отримати виплату можна лише за одночасного виконання всіх умов:
- на день досягнення пенсійного віку людина перебувала у трудових відносинах у державному або комунальному закладі;
- займала посаду з переліку, що дає право на пенсію за вислугою років (постанова КМУ №909 від 1993 року);
- має необхідний страховий стаж на цих посадах: для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років;
- до моменту звернення не отримувала жодного виду пенсії.
З серпня 2026 року до страхового стажу зараховуватимуть періоди роботи, за які роботодавець не сплатив ЄСВ - якщо зарплата була офіційно нарахована та подана у звітності. Це дозволить не втрачати стаж, але на розмір виплат такі періоди не вплинуть.