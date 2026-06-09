Деякі українці можуть отримати додаткову одноразову виплату до пенсії

Частина українців при виході на пенсію може отримати не лише щомісячні виплати, а й додаткову одноразову грошову допомогу від держави.

З серпня 2026 року до страхового стажу зараховуватимуть періоди роботи, за які роботодавець не сплатив ЄСВ - якщо зарплата була офіційно нарахована та подана у звітності. Це дозволить не втрачати стаж, але на розмір виплат такі періоди не вплинуть.