ua en ru
Вт, 09 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя

Деякі українці можуть отримати додаткову одноразову виплату до пенсії

06:46 09.06.2026 Вт
1 хв
Хто та за яких чотирьох умов має право?
aimg Катерина Коваль
Деякі українці можуть отримати додаткову одноразову виплату до пенсії Фото: отримати виплату можна лише у разі виконання всіх умов (facebook.com/kogupfu)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Частина українців при виході на пенсію може отримати не лише щомісячні виплати, а й додаткову одноразову грошову допомогу від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто має право

На одноразову допомогу можуть претендувати працівники трьох сфер:

  • закладів освіти;
  • охорони здоров'я;
  • соціального захисту населення.

Чотири обов'язкові умови

Отримати виплату можна лише за одночасного виконання всіх умов:

  • на день досягнення пенсійного віку людина перебувала у трудових відносинах у державному або комунальному закладі;
  • займала посаду з переліку, що дає право на пенсію за вислугою років (постанова КМУ №909 від 1993 року);
Читайте також: Три види виплат і "мінімалка" в 6000 грн: якою може бути пенсійна реформа в Україні
  • має необхідний страховий стаж на цих посадах: для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років;
  • до моменту звернення не отримувала жодного виду пенсії.

З серпня 2026 року до страхового стажу зараховуватимуть періоди роботи, за які роботодавець не сплатив ЄСВ - якщо зарплата була офіційно нарахована та подана у звітності. Це дозволить не втрачати стаж, але на розмір виплат такі періоди не вплинуть.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсійний фонд України Пенсії Виплати
Новини
Сікорський заступився за польський орден Зеленського та згадав про Шредера
Сікорський заступився за польський орден Зеленського та згадав про Шредера
Аналітика
82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події 82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція