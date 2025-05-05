Тільки третя світова? Мельник назвав умову для перезапуску ООН

"Подобається це комусь чи ні, але на сьогодні це єдина міжнародна організація універсального характеру", - заявив Мельник.

Мельник також підкреслив, що в Україні існують креативні ідеї щодо створення паралельної інституції, яка могла б відповісти на сучасні виклики, але йому важко уявити такий сценарій.

"Перша і головна причина: давайте згадаємо, коли саме виникла ООН. Вона стала одним із результатів Другої світової війни, практично зі створенням ООН було підведено політичні підсумки цієї війни", - продовжив він.

За його словами, необхідні передумови для того, щоб з'явилась організація на заміну ООН.

" Для того, щоб виникли передумови для нової універсальної організації на заміну ООН, то якщо бути зовсім цинічними, має відбутися третя світова війна. А цього дуже би не хотілося", - зауважив посол.

Мельник висловив сподівання, що Україні хотілося б бачити оптимістичний сценарій, за якого Росія зазнала б нищівної поразки. І тоді б Росія автоматично втратила місце постійного члена Ради безпеки ООН і право вето.

"На жаль, при всьому нашому, як кажуть, wishful thinking, таких передумов немає і навряд чи вони скоро з’являться. Це означає для нас, для України, і зокрема для моєї нової місії, що українцям треба буде діяти саме в існуючій матриці", - вважає дипломат.

Однак він зауважив, що багато хто вважає, що саме зараз вимальовується шанс для справжньої реформи системи ООН. Мова насамперед про Раду безпеки, як ключового елемента підтримання миру. Зокрема, про можливості для розширення кола постійних членів Ради безпеки ООН.

"Це те, про що мріють зокрема наші бразильські товариші, аж копитом б’ють. Але я не бачу реальних передумов для того, щоб це дійсно відбулося. Принаймні у найближчі роки, які мені доведеться працювати в ООН", - підкреслив він.