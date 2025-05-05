Только третья мировая? Мельник назвал условие для перезапуска ООН

"Нравится это кому-то или нет, но на сегодня это единственная международная организация универсального характера", - заявил Мельник.

Мельник также подчеркнул, что в Украине существуют креативные идеи по созданию параллельной институции, которая могла бы ответить на современные вызовы, но ему трудно представить такой сценарий.

"Первая и главная причина: давайте вспомним, когда именно возникла ООН. Она стала одним из результатов Второй мировой войны, практически с созданием ООН были подведены политические итоги этой войны", - продолжил он.

По его словам, необходимы предпосылки для того, чтобы появилась организация на замену ООН.

"Для того, чтобы возникли предпосылки для новой универсальной организации на замену ООН, то если быть совсем циничными, должна состояться третья мировая война. А этого очень бы не хотелось", - отметил посол.

Мельник выразил надежду, что Украине хотелось бы видеть оптимистический сценарий, при котором Россия потерпела бы сокрушительное поражение. И тогда бы Россия автоматически потеряла место постоянного члена Совета безопасности ООН и право вето.

"К сожалению, при всем нашем, как говорят, wishful thinking, таких предпосылок нет и вряд ли они скоро появятся. Это означает для нас, для Украины, и в частности для моей новой миссии, что украинцам надо будет действовать именно в существующей матрице", - считает дипломат.

Однако он отметил, что многие считают, что именно сейчас вырисовывается шанс для настоящей реформы системы ООН. Речь прежде всего о Совете безопасности, как ключевом элементе поддержания мира. В частности, о возможности для расширения круга постоянных членов Совета безопасности ООН.

"Это то, о чем мечтают в частности наши бразильские товарищи, аж копытом бьют. Но я не вижу реальных предпосылок для того, чтобы это действительно произошло. По крайней мере в ближайшие годы, которые мне придется работать в ООН", - подчеркнул он.