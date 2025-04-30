США розкритикували Росію під час засідання Радбезу ООН через обстрілі України

Сполучені Штати Америки (США) розкритикували Росію під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) через обстріли території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов’язків заступника постпреда США при ООН Джона Келлі, якого цитує The Guardian.

Під час засідання Келлі звинуватив Росію в кровопролитті та заявив, що Москва "на жаль", здійснила удари, які призвели до "безглуздої загибелі людей, в тому числі невинних цивільних". "Зараз Росія має чудову можливість досягти тривалого миру... Саме лідери обох цих країн повинні вирішити, чи можливий мир. Якщо обидві сторони готові припинити війну, Сполучені Штати повністю підтримають їхній шлях до тривалого миру", - додав він.