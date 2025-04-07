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Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через удар РФ по Кривому Рогу

Понеділок 07 квітня 2025 18:23
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Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через удар РФ по Кривому Рогу Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ через ракетний удар Росії по Кривому Рогу 4 квітня.

Як передає РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х.

Як зазначив Сибіга, внаслідок балістичного удару Росії по Кривому Рогу минулого тижня загинуло дев'ятеро дітей - найбільша кількість українських дітей, загиблих в результаті однієї атаки з 2022 року.

Міністр наголосив, що Росія завдала удару по дитячих майданчиках у звичайному житловому районі ракетою з касетною боєголовкою, щоб максимізувати втрати.

"Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, щоб привернути увагу до російських злочинів. Обидва засідання відбудуться завтра і сприятимуть просуванню мирних зусиль та притягненню винних до відповідальності", - повідомив глава МЗС.

Він зазначив, що рішуча міжнародна реакція на російські звірства має вирішальне значення.

"Такий терор ніколи не повинен стати нормою. Ми закликаємо як до рішучого засудження, так і до рішучих дій. Росія повинна припинити терор проти українських дітей і цивільних, відповісти на пропозицію США про повне припинення вогню, яку Україна прийняла, і закінчити війну", - наголосив Сибіга.

Удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, 4 квітня російські окупанти вдарили балістичною ракетою по житловому мікрорайону Кривого Рогу.

Ракета розірвалася в повітрі біля дитячого майданчика. Вона була оснащена касетною бойовою частиною, що призвело до великої кількості жертв. Зокрема, через російський удар загинули дев'ятеро дітей.

За словами Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, така атака стала наймасовішим убивством дітей від початку повномасштабної війни.

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