Не тільки Tomahawk: Зеленський пояснив, чого насправді бояться росіяни

Голова держави пояснив, що росіяни побоюються ракет Tomahawk, оскільки це потужна зброя. Але ворог також знає, які системи озброєння є в України.

"Ми не говоримо тільки про Tomahawk, нам потрібна комбінація. Саме тому вони побоюються, бо розуміють, що ми зможемо зробити. Саме тому вони роблять різні кроки і посилають позитивні меседжі, звичайно, не українській стороні", - додав він.