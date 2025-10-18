Не тільки Tomahawk: Зеленський пояснив, чого насправді бояться росіяни

Російські окупанти бояться не тільки ракет Tomahawk, а й того, як Україна зможе їх комбінувати з іншим озброєнням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Голова держави пояснив, що росіяни побоюються ракет Tomahawk, оскільки це потужна зброя. Але ворог також знає, які системи озброєння є в України.
"Ми не говоримо тільки про Tomahawk, нам потрібна комбінація. Саме тому вони побоюються, бо розуміють, що ми зможемо зробити. Саме тому вони роблять різні кроки і посилають позитивні меседжі, звичайно, не українській стороні", - додав він.
Нагадаємо, Україна запитувала у США дозвіл на продаж ракет Tomahawk. Таку можливість президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом на сьогоднішній зустрічі.
Зокрема, глава української держави під час відкритої частини переговорів із Трампом розповів, що він пропонує в обмін на такі ракети тисячі українських дронів.
Своєю чергою Трамп не давав "зеленого світла" на постачання таких ракет. Він висловив сподівання, що питання Tomahawk не доведеться обговорювати і війну вдасться завершити без постачання Україні таких ракет.
Також американський лідер наголошував, що США потребують таких ракет та іншої зброї, яку вони відправляють в Україну. І це одна з причин, чому у Вашингтоні хочуть завершення війни РФ проти України.