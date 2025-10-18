RU

Не только Tomahawk: Зеленский объяснил, чего на самом деле боятся россияне

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты боятся не только ракет Tomahawk, но и того, как Украина сможет их комбинировать с другим вооружением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Глава государства объяснил, что россияне опасаются ракет Tomahawk, поскольку это мощное оружие. Но враг также знает, какие системы вооружения есть у Украины. 

"Мы не говорим только о Tomahawk, нам нужна комбинация. Именно поэтому они опасаются, потому что понимают, что мы сможем сделать. Именно поэтому они предпринимают разные шаги и посылают положительные месседжи, конечно, не украинской стороне", - добавил он. 

Tomahawk для Украины

Напомним, Украина запрашивала у США разрешение на продажу ракет Tomahawk. Такую возможность президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом на сегодняшней встрече.

В частности, глава украинского государства во время открытой части переговоров с Трампом рассказал, что он предлагает в обмен на такие ракеты тысячи украинских дронов.

В свою очередь Трамп не давал "зеленый свет" на поставки таких ракет. Он выразил надежду, что вопрос Tomahawk не придется обсуждать и войну удастся завершить без поставок Украине таких ракет.

Также американский лидер подчеркивал, что США нуждаются в таких ракетах и другом оружии, которое они отправляют в Украину. И это одна из причин, почему в Вашингтоне хотят завершения войны РФ против Украины.

