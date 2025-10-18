Не только Tomahawk: Зеленский объяснил, чего на самом деле боятся россияне

Tomahawk для Украины

Напомним, Украина запрашивала у США разрешение на продажу ракет Tomahawk. Такую возможность президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом на сегодняшней встрече.

В частности, глава украинского государства во время открытой части переговоров с Трампом рассказал, что он предлагает в обмен на такие ракеты тысячи украинских дронов.

В свою очередь Трамп не давал "зеленый свет" на поставки таких ракет. Он выразил надежду, что вопрос Tomahawk не придется обсуждать и войну удастся завершить без поставок Украине таких ракет.

Также американский лидер подчеркивал, что США нуждаются в таких ракетах и другом оружии, которое они отправляют в Украину. И это одна из причин, почему в Вашингтоне хотят завершения войны РФ против Украины.