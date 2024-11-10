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Не тільки снаряди. На атакованих складах у Брянській області були ракети та КАБи, - ЦПД

Брянськ, Неділя 10 листопада 2024 14:35
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Не тільки снаряди. На атакованих складах у Брянській області були ракети та КАБи, - ЦПД Ілюстративне фото: на атакованих складах у Брянській області були снаряди, ракети та КАБи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На складах у Брянській області, які атакували українські військові, були не лише снаряди. Там також зберігали ракети та керовані авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

"Брянська область, уражено склад БК з артилерійськими боєприпасами, ракетами до РСЗВ, а також КАБами", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 10 листопада, у російському Брянську було гучно, працювала ППО. Губернатор області заявив, що ППО нібито збила 15 безпілотників.

У мережі публікували кадри пожежі. Губернатор Брянської області стверджував, що через падіння уламків спалахнули нежитлові будівлі. Проте аналітики повідомили, що у Брянську була атакована військова частина.

Згодом Генштабу ЗСУ підтвердив, що українські захисники атакували склади з боєприпасами. Це були склади 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області.

На ураженому об'єкті спалахнула пожежа, яка супроводжувалася детонацією. Станом на ранок загоряння у Брянській області не вдалося загасити.

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