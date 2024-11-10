Не только снаряды. На атакованных складах в Брянской области были ракеты и КАБы, - ЦПД

На складах в Брянской области, которые атаковали украинские военные, были не только снаряды. Там также хранились ракеты и управляемые авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

В сети публиковали кадры пожара. Губернатор Брянской области утверждал, что из-за падения обломков вспыхнули нежилые здания. Однако аналитики сообщили, что в Брянске была атакована военная часть.

Напомним, сегодня ночью, 10 ноября, в российском Брянске было громко, работала ПВО. Губернатор области заявил, что ПВО якобы сбила 15 беспилотников.

"Брянская область, поражен склад БК с артиллерийскими боеприпасами, ракетами для РСЗО, а также КАБами", - отметил он.

Позже Генштабу ВСУ подтвердил, что украинские защитники атаковали склады с боеприпасами. Это были склады 1060 центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления) в Брянской области.

На пораженном объекте вспыхнул пожар, который сопровождался детонацией. По состоянию на утро возгорание в Брянской области не удалось потушить.

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