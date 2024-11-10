ua en ru
Нд, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сили оборони вдарили по складах з боєприпасами у Брянській області

Брянськ, Неділя 10 листопада 2024 11:08
UA EN RU
Сили оборони вдарили по складах з боєприпасами у Брянській області Фото: Генштаб підтвердив удар по Брянській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили оборони України уразили склади з боєприпасами у Брянській області РФ. Внаслідок атаки виникла пожежа з детонацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

В ніч на 10 листопада Сили безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області.

За даними Генштабу ЗСУ, зафіксовано щонайменше вісім вибухів. Виникло мінімум два загоряння на території військової частини, також є ознаки детонації.

Станом на 6:00 на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.

Нічні вибухи у Росії

Цієї ночі у Брянську лунали вибухи. Місцева влада заявила про атаку дронів та роботу протиповітряної оборони.

За словами губернатора області, у Брянську нібито збили 15 безпілотників. При цьому чиновник заявляв, що "постраждалих та руйнувань немає".

Проте у мережі зазначали, що у Брянську виникла пожежа після вибухів, у мережі показали відповідні кадри. Аналітики припускали, що була атакована військова частина. Пізніше губернатор підтвердив, що у Брянську спалахнула пожежа, але стверджував, що горять нежитлові будівлі.

Варто додати, що зранку невідомі дрони зафіксували у Підмосков'ї. Мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку на російську столицю. За його словами, ППО нібито збила 32 безпілотники. Через атаку у Московській області виникло кілька пожеж.

Через дрони закрили московські аеропорти "Внуково" та "Домодєдово".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Брянська область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Вночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Як відпрацювала ППО
Вночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Як відпрацювала ППО
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії