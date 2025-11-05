ua en ru
Російські компанії масово переходять у режим виживання, - розвідка

Росія, Середа 05 листопада 2025 18:32
Ілюстративне фото: у російських компаній масово виникають проблеми (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У російських компаній дедалі частіше виникають фінансові труднощі. Вони фактично переходять у режим виживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, згідно з підсумками третього кварталу 2025 року, головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, падіння попиту і брак обігових коштів.

У розвідці уточнили, що 38,9% підприємств повідомили про затримки платежів із боку партнерів, тоді як рік тому таких було 25%. Зниження попиту на продукцію і послуги спостерігається у 34% компаній, а брак обігових коштів відчувають 32,4%. Логістичні проблеми відзначили 15% опитаних компаній, хоча ще кілька місяців тому їх було лише 10%.

Щоб втриматися на плаву, 68% компаній скорочують витрати - переважно адміністративні (80%) і на послуги (37%). Ще 15% призупинили інвестиційні програми і відклали плани розвитку.

Бізнес оцінює економічну ситуацію як "складну і тривожну". Навіть очікуване зниження облікової ставки 2026 року не викликає оптимізму: замість розвитку компанії зосереджені на виживанні. Зростання частки неплатежів з 25% до 38,9% свідчить про рецесію в корпоративному секторі, яка може перерости в системну кризу.

Обвал економіки Росії

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що в Росії спостерігається серйозна криза.

Зокрема, протягом перших восьми місяців цього року прибуток російських компаній скоротився на 8,3%.

Складна ситуація фіксується в секторі послуг, вугільній галузі, металургії, енергетиці та транспорті.

