Не только с Путиным. Трамп может провести отдельную встречу с Зеленским, - WP

Президент США Дональд Трамп может провести отдельные встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским перед возможным трехсторонним саммитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

WP пишет, что решение помощника главы Кремля Юрия Ушакова преуменьшить значение трехсторонней встречи подчеркнуло продолжающуюся напряженность. При этом сейчас обе стороны стремятся встретиться с Трампом первыми, учитывая преимущества, которые это может дать.

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что возможность отдельных встреч обсуждалась во время вчерашнего разговора Трампа с европейскими лидерами.

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе.

После этого американский лидер планирует провести трехсторонний саммит при участии Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

При этом о планах об отдельной встрече с Зеленским информации пока не было.

Сам глава Кремля сегодня, 7 августа, рассказал, что он "не имеет ничего против" встречи с Зеленским. Но для этого он хочет, чтобы были созданы условия, до которых "еще далеко".