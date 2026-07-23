Не тільки прямий поїзд: як дістатися Варшави з пересадкою без зайвих клопотів

Продаж квитків на рейс Київ - Варшава відкривається щодня о 9:00 за 20 днів до відправлення. Для пасажирів, які не встигають придбати квитки на прямий потяг, доступні альтернативні варіанти з пересадками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

Альтернативні маршрути

Як зазначає перевізник, за відсутності квитків на прямий поїзд перевізник пропонує скористатися пересадковими рейсами.

Маршрут через Дорохуськ передбачає купівлю квитка в застосунку на рейс з Харкова чи Києва до Дорохуська (№ 93/23). Квиток на польський потяг Dorohusk - Warszawa Wschodnia купується на сайті або в застосунку польської залізниці.

Рейс варто обирати щонайменше через 2 години після прибуття з України, оскільки прикордонний контроль у потягу триває орієнтовно півтори години.

Станція Дорохуськ закрита на вхід і вихід та працює виключно для пересадки.

Для поїздки через Хелм купують квиток у застосунку на рейс Київ - Хелм (№ 19/20) або Дніпро - Хелм (№ 119), а квитки на польський рейс Chelm - Warszawa Wschodnia оформлюють заздалегідь на сайті Іntercity.pl.

Варіант через Раву-Руську передбачає купівлю квитка на потяг № 867 Коломия - Рава-Руська (відправлення з Коломиї о 4:20, прибуття до Рави-Руської о 9:58) та квитка на потяг № 767 Рава-Руська - Варшава (відправлення об 11:00, прибуття о 17:29).

Купівля та повернення квитків на популярні міжнародні напрямки здійснюється виключно після підтвердження акаунта через Дія.Підпис для захисту від перекупників.

Особливості купе RIC

На міжнародних рейсах до Польщі та зворотно використовуються вагони з купе RIC. Це тримісні купе з полицями, розташованими одна над одною (нижня, середня та верхня). Завдяки такій конструкції вагони можуть курсувати вужчою європейською колією.

Постільна білизна вже входить у вартість квитків на рейси до Польщі та зворотно, тому додатково доплачувати за неї не потрібно.

Під час купівлі проїзних документів ім'я та прізвище можна вказувати українською або англійською мовою.

Українські дані автоматично транслітеруються за стандартами Державної міграційної служби. Якщо транслітерація відрізняється від даних у закордонному паспорті або в імені чи прізвищі зроблено до 3 помилок, квиток вважається дійсним.