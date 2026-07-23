Не только прямой поезд: как добраться до Варшавы с пересадкой без лишних хлопот

Продажа билетов на рейс Киев - Варшава открывается ежедневно в 9:00 за 20 дней до отправления. Для пассажиров, не успевающих приобрести билеты на прямой поезд, доступны альтернативные варианты с пересадками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Альтернативные маршруты

Как отмечает перевозчик, при отсутствии билетов на прямой поезд перевозчик предлагает воспользоваться пересадочными рейсами.

Маршрут через Дорохуск предусматривает покупку билета в приложении на рейс из Харькова или Киева в Дорохуск (№ 93/23). Билет на польский поезд Dorohusk - Warszawa Wschodnia покупается на сайте или в приложении польской железной дороги.

Рейс следует выбирать, по меньшей мере, через 2 часа после прибытия из Украины, поскольку пограничный контроль в поезде длится ориентировочно полтора часа.

Станция Дорохуск закрыта на вход и выход и работает исключительно для пересадки.

Для поездки через Хелм покупают билет в приложении на рейс Киев - Хелм (№ 19/20) или Днепр - Хелм (№ 119), а билеты на польский рейс Chelm - Warszawa Wschodnia оформляют заранее на сайте Intercity.pl.

Вариант через Раву-Русскую предусматривает покупку билета на поезд № 867 Коломыя - Рава-Русская (отправление из Коломыи в 4:20, прибытие в Раву-Русскую в 9:58) и билет на поезд № 767 Рава-Русская - Варшава (отправление в 11:00).

Покупка и возврат билетов на популярные международные направления осуществляется исключительно после подтверждения аккаунта через Дия.Пидпыс для защиты от перекупщиков.

Особенности купе RIC

На международных рейсах в Польшу и обратно используются вагоны из купе RIC. Это трехместное купе с полками, расположенными друг над другом (нижняя, средняя и верхняя). Благодаря такой конструкции вагоны могут курсировать по более узкому европейскому пути.

Постельное белье уже входит в стоимость билетов на рейсы в Польшу и обратно, поэтому дополнительно платить за него не нужно.

При покупке проездных документов имя и фамилию можно указывать на украинском или английском языке.

Украинские данные автоматически транслитерируются по стандартам Государственной миграционной службы. Если транслитерация отличается от данных в загранпаспорте или в имени или фамилии до 3 ошибок, билет считается действительным.