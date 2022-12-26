"Тільки провокації". Ердоган цинічно висловився про роль Заходу у війні РФ проти України

"На жаль, Захід займався лише провокаціями і не зміг докласти зусиль, щоб стати посередником в українсько-російській війні", - сказав Ердоган.

При цьому він нагадав, що Туреччина ж взяла на себе роль посередника і досягла домовленості про "зерновий коридор".

Ердоган зазначив, що Туреччина разом із РФ також зробить кроки з питання експорту добрив. Він додав, що вирішення цієї проблеми є "найбільш напруженою частиною роботи".

Раніше Ердоган заявив, що війна РФ проти України похитнула основи глобальної системи, її наслідки вже відчутні у різних країнах.

Нагадаємо, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар запевнив, що його країна хоче припинення вогню в Україні, але війна продовжиться і наступного року.

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