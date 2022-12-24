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Туреччина хоче припинення вогню в Україні, але війна продовжиться у 2023, - Акар

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Субота 24 грудня 2022 17:40
Туреччина хоче припинення вогню в Україні, але війна продовжиться у 2023, - Акар Фото: Хулусі Акар, міністр оборони Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар запевнив у тому, що його країна бажає припинення вогню на територію України, однак на жаль війна продовжиться й в наступному році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Агентство Анадолу".

За словами Акара, Туреччина хотіла б, аби в Україні сторони домовились про гуманітарне припинення вогню. Пізніше б наступило повне, а ще потім - ймовірно розпочались би переговори.

"Туреччина продовжує наполегливо і рішуче працювати над цим питанням. Ми за те, щоб війна закінчилася і настав мир", - заявив міністр.

Водночас Акар нагадав про те, що президент Туреччини Таїп Ердоган підтримує територіальну цілісність України та не визнає анексію Криму.

"Схоже, що ця війна не закінчиться легко. Підтримка США, Європи та Заходу триває. Відповідно, є підготовка, є плани, є гроші, закладені в бюджети. З іншого боку, є заяви Росії. Коли ми об'єднаємо все це, то не буде помилкою сказати, що ця війна, швидше за все, продовжиться в 2023 році, незважаючи на всі наші добрі наміри, припинення вогню і побажання миру", - додав міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому недоречно говорити про терміни завершення війни з Росією.

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