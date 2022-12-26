"Только провокации". Эрдоган цинично высказался о роли Запада в войне РФ против Украины

"К сожалению, Запад занимался лишь провокациями и не смог приложить усилий, чтобы стать посредником в украинско-российской войне", - сказал Эрдоган.

При этом он напомнил, что Турция же взяла на себя роль посредника и добилась договоренности о "зерновом коридоре".

Эрдоган отметил, что Турция вместе с РФ также предпримет шаги по вопросу экспорта удобрений. Он добавил, что решение этой проблемы является "наиболее напряженной частью работы".

Ранее Эрдоган заявил, что война РФ против Украины пошатнула основы глобальной системы, ее последствия уже ощутимы в разных странах.

Напомним, министр обороны Турции Хулуси Акар заверил, что его страна хочет прекращения огня в Украине, но война продолжится и в следующем году.

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