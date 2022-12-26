RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Только провокации". Эрдоган цинично высказался о роли Запада в войне РФ против Украины

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад в вопросе урегулирования войны России против Украины якобы занимался "лишь провокациями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"К сожалению, Запад занимался лишь провокациями и не смог приложить усилий, чтобы стать посредником в украинско-российской войне", - сказал Эрдоган.

При этом он напомнил, что Турция же взяла на себя роль посредника и добилась договоренности о "зерновом коридоре".

Эрдоган отметил, что Турция вместе с РФ также предпримет шаги по вопросу экспорта удобрений. Он добавил, что решение этой проблемы является "наиболее напряженной частью работы".

Ранее Эрдоган заявил, что война РФ против Украины пошатнула основы глобальной системы, ее последствия уже ощутимы в разных странах.

Напомним, министр обороны Турции Хулуси Акар заверил, что его страна хочет прекращения огня в Украине, но война продолжится и в следующем году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВойна России против Украины