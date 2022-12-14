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Війна в Україні похитнула систему, наслідки помітні у різних країнах, - Ердоган

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Аваза, Середа 14 грудня 2022 12:30
Війна в Україні похитнула систему, наслідки помітні у різних країнах, - Ердоган Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Війна в Україні, яку розв'язала Росія, похитнула основи глобальної системи. Її наслідки уже відчутні у різних країнах.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Ердоган вважає, що ситуація в Україні негативно впливає на інші регіони. За його словами, наслідки війни вже відчутні у "багатьох областях".

При цьому турецький президент знову наголосив про необхідність переговорів України та Росії, а також нагадав про роль Туреччини як посередника.

"Ми побачили, що шлях до миру може бути відкритий завдяки угоді про зерно та обміну полоненими. Наші переговори з паном Путіним та паном Зеленським продовжуються", - сказав він.

Нагадаємо, президент Туреччини 11 грудня провів телефонні переговори з Володимиром Зеленським, а перед цим він зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

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