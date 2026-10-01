Покрова й День захисників України: ПЦУ пояснила, чому день 1 жовтня важливий для кожного
Сьогодні, 1 жовтня, Православна Церква України відзначає свято Покрови Пресвятої Богородиці. На цю ж дату припадає День захисників і захисниць нашої держави.
Докладніше про значення Покрови для кожного українця, інші важливі офіційні свята цього дня та як долучитись до Божественної літургії ПЦУ онлайн, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Чим важливе свято Покрови для кожного українця
У прес-службі Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook нагадали, що український народ по-особливому шанує заступництво Божої Матері "від княжих часів, славної козаччини і до сьогодні".
Саме вона завжди асоціювалася у нас:
- з материнською любов'ю;
- з рідним домом;
- з Батьківщиною.
"Матір Божа - то наша Небесна Матір, Заступниця і Помічниця для всіх нас. Вона допомагає кожному, хто з вірою звертається до Неї", - констатували у ПЦУ.
Зазначається, що українці з покоління в покоління передають "особливу надію і повагу до нашої Небесної Заступниці".
У ПЦУ наголосили, що її свято - Покрова - вшановується "з особливою молитвою та побожністю".
"Ми віримо, що Пречиста Діва Марія Своїм омофором захистить нас від ворогів - видимих і невидимих. І сьогодні, в час війни, ми особливо просимо у Божої Матері захисту для українського народу, який страждає від злочинних дій кремлівської імперії зла", - повідомили у ПЦУ.
ПЦУ привітала українців зі святом Покрови Пресвятої Богородиці (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Інші важливі свята, які припадають на 1 жовтня
"Символічно, що в день свята Покрова ми також маємо державне свято на честь українських захисників і захисниць, наших новітніх героїв, завдяки яким Україна продовжує опір агресору", - розповіли у ПЦУ.
Так, згідно з календарем офіційних свят в Україні на 2026 рік, 1 жовтня відзначається:
- День захисників і захисниць України (офіційне державне свято);
- День ветерана;
- День Українського козацтва;
- Міжнародний день громадян похилого віку.
Свята 1 жовтня 2026 року за офіційним календарем (інфографіка: zakon.rada.gov.ua)
У ПЦУ зауважили, що в цей день християни:
- моляться за українських воїнів;
- просять у Бога для них допомоги та захисту;
- просять зцілення та відновлення для поранених;
- вшановують пам'ять і просять у Господа упокоєння душ для полеглих за Україну.
Як долучитись до молитви у храмі онлайн
Божественна літургія з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників України відбувається в Покровському кафедральному соборі міста Рівне.
Очолює її митрополит Епіфаній.
Ті з вірян, які фізично не можуть долучитися до літургії в храмі, мають змогу стежити за нею та доєднатись до спільної молитви віддалено - онлайн.
"Сьогодні, у свято Покрова Пресвятої Богородиці, ми зі сльозами на очах та з надією у серці взиваємо з вірою до Богородиці: "Радуйся, Радосте наша, покрий нас і цілу Україну від усякого зла чесним Твоїм омофором!". Пресвята Богородице, спаси нас", - підсумували у ПЦУ.
Нагадаємо, раніше у ПЦУ розповіли, чи може онлайн-трансляція замінити похід до церкви.
Крім того, українцям пояснили, як правильно вшановувати ікони у храмах і чого робити не варто.
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