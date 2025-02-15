"Тільки перемога". Прем'єр Данії назвала стратегію Європи у війні РФ проти України

На запитання модератора про те, який має бути план у Європи щодо України, глава данського уряду зазначила, що її відповідь "дуже проста - ми маємо виграти".

Вона наголосила, що "наша стратегія - тільки перемога у війні", та додала, що в іншому випадку цього року Росія продовжить дестабілізувати ситуацію в Європі, чого західні лідери не мають допустити.

"Я ніколи не вважала, що війна РФ проти України стосується суто України. Війна в Україні - це про Росію, це про російські імперіалістичні мрії, це про їхнє бажання та наміри приймати рішення щодо справ Європи... І не можемо дозволити це їм зробити", - сказала Фредеріксен.

Також прем'єр Данії звернула увагу, що Європа має мати на увазі загрозу з боку РФ, зокрема не тільки для України, та знову акцентувала важливість перемоги над країною-агресором у війні.

"Це не просто, але це необхідно", - зазначила Фредеріксен.

Також глава уряду Данії додала, що мріє про мир, проте точно не толерує політику умиротворення, як це було в Мюнхені в 1938 році.

"І я думаю, це було б неправильно сьогодні", - додала вона.