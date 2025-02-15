"Тільки перемога". Прем'єр Данії назвала стратегію Європи у війні РФ проти України

Війна Росії проти України стосується не тільки самої України, а також відображає імперіалістичні марення Москви та наміри втрутитися у європейські справи. Стратегія Європи має бути лише у досягненні перемоги у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен на Мюнхенській конференції з безпеки.
На запитання модератора про те, який має бути план у Європи щодо України, глава данського уряду зазначила, що її відповідь "дуже проста - ми маємо виграти".
Вона наголосила, що "наша стратегія - тільки перемога у війні", та додала, що в іншому випадку цього року Росія продовжить дестабілізувати ситуацію в Європі, чого західні лідери не мають допустити.
"Я ніколи не вважала, що війна РФ проти України стосується суто України. Війна в Україні - це про Росію, це про російські імперіалістичні мрії, це про їхнє бажання та наміри приймати рішення щодо справ Європи... І не можемо дозволити це їм зробити", - сказала Фредеріксен.
Також прем'єр Данії звернула увагу, що Європа має мати на увазі загрозу з боку РФ, зокрема не тільки для України, та знову акцентувала важливість перемоги над країною-агресором у війні.
"Це не просто, але це необхідно", - зазначила Фредеріксен.
Також глава уряду Данії додала, що мріє про мир, проте точно не толерує політику умиротворення, як це було в Мюнхені в 1938 році.
"І я думаю, це було б неправильно сьогодні", - додала вона.
Раніше повідомлялося, що 15 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів, які часто контактують з президентом США Трампом, демонструвати сильні позиції стосовно Європи. Він додав, що перед ними стоїть вибір: "якщо не Брюссель, то Москва".
Вчора на конференції в Мюнхені президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що умови на яких закінчиться війна в Україні вплине на безпеку Європи та США. Він також зазначив, що будь-який сценарій потребує подальшої підтримки Києва.
Нагадаємо, нещодавно розвідка Данії назвала передумови і терміни початку війни Росії проти НАТО та можливої військової агресії Москви проти країн Європи.
Додамо, 14 лютого ми писали, що естонська розвідка назвала фактори підготовки РФ до війни з НАТО.
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