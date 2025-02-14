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Умови завершення війни в Україні матимуть вплив на безпеку Європи, - Штайнмаєр

Мюнхен, П'ятниця 14 лютого 2025 15:40
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Умови завершення війни в Україні матимуть вплив на безпеку Європи, - Штайнмаєр Фото: президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр ()
Автор: Каріна Левицька

Умови на яких закінчиться війна в Україні вплине на безпеку Європи та США. Будь-який сценарій потребує подальшої підтримки Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра під час Мюнхенській конференції.

"Спільна сила - це саме те, що зараз важливо для України. Президент Трамп поговорив телефоном із Путіним і Зеленським. Я впевнений, що можливі шляхи закінчення війни так само будуть у центрі обговорень тут у Мюнхені на конференції в кулуарах і тут в основному залі", - наголосив президент

Він зауважив, що в цю мить усі хочуть, щоб ця війна закінчилася.

"Те, як ця війна закінчиться - матиме довгостроковий вплив на наш безпековий порядок і на становище Європи та Америки у світі. Я переконаний, що просте укласти угоду і піти ослабить усіх нас: Україну, Європу, США. Саме тому будь-який зі сценаріїв, чи то до, чи то після закінчення воєнних дій, вимагає нашої спільної сили і могутності стримування", - підкреслив Штайнмаєр.

За його словами, через це, за будь-якого сценарію підтримка України має тривати.

Завершення війни в Україні

Нагадаємо, що раніше сьогодні український президент Володимир Зеленський заявив, що попри те, що Україні й надалі необхідні гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, країна готова до миротворців з Європи.

Зауважимо, що за даними ЗМІ, розміщення в Україні європейських миротворців має стати центральним питанням для обговорень на Мюнхенській конференції.

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