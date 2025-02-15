"Только победа". Премьер Дании назвала стратегию Европы в войне РФ против Украины

Война России против Украины касается не только самой Украины, а также отражает империалистические желания Москвы и намерения вмешаться в европейские дела. Стратегия Европы должна быть только в достижении победы в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности.
На вопрос модератора о том, какой должен быть план у Европы относительно Украины, глава датского правительства отметила, что ее ответ "очень прост - мы должны выиграть".
Она подчеркнула, что "наша стратегия - только победа в войне", и добавила, что в противном случае в этом году Россия продолжит дестабилизировать ситуацию в Европе, чего западные лидеры не должны допустить.
"Я никогда не считала, что война РФ против Украины касается сугубо Украины. Война в Украине - это о России, это о российских империалистических мечтах, это об их желании и намерениях принимать решения относительно дел Европы... И не можем позволить это им сделать", - сказала Фредериксен.
Также премьер Дании обратила внимание, что Европа должна иметь в виду угрозу со стороны РФ, в частности не только для Украины, и снова акцентировала важность победы над страной-агрессором в войне.
"Это не просто, но это необходимо", - отметила Фредериксен.
Также глава правительства Дании добавила, что мечтает о мире, однако точно не терпит политику умиротворения, как это было в Мюнхене в 1938 году.
"И я думаю, это было бы неправильно сегодня", - добавила она.
Ранее сообщалось, что 15 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров, которые часто контактируют с президентом США Трампом, демонстрировать сильные позиции по отношению к Европе. Он добавил, что перед ними стоит выбор: "если не Брюссель, то Москва".
Вчера на конференции в Мюнхене президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что условия, на которых закончится война в Украине, повлияет на безопасность Европы и США. Он также отметил, что любой сценарий нуждается в дальнейшей поддержке Киева.
Напомним, недавно разведка Дании назвала предпосылки и сроки начала войны России против НАТО и возможной военной агрессии Москвы против стран Европы.
Добавим, 14 февраля мы писали, что эстонская разведка назвала факторы подготовки РФ к войне с НАТО.
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