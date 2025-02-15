ua en ru
Сб, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Навіть ті, хто регулярно їздить до Трампа, мають бути частиною сильної Європи, - Зеленський

Субота 15 лютого 2025 12:16
UA EN RU
Навіть ті, хто регулярно їздить до Трампа, мають бути частиною сильної Європи, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський закликав західних лідерів, які часто контактують з президентом США Дональдом Трампом, демонструвати сильні позиції стосовно Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки-2025.

"Навіть ті, хто регулярно приїжджає в Мар-а-Лаго, повинні бути частиною сильної Європи", - сказав глава Української держави.

Тут йдеться про курортну віллу Мар-а-Лаго на бар'єрному острові у Палм-Біч (Флорида), яка є приватною резиденцією американського президента Трампа.

Зеленський акцентував, що попри можливі певні претензії до політики Брюсселя, європейські лідери мають розуміти, що розбіжності лише грають на руку російському диктатору Володимиру Путіну.

Пояснюючи свій заклик, Зеленський зауважив, що Трамп "не любить слабких, він поважає сильних".

"Комусь в Європі не подобається Брюссель, але давайте чесно: якщо не Брюссель, то Москва. І вибір за вами", - наголосив президент України.

Нагадаємо, перед тим під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки президент Зеленський заявив, що на тлі російської загрози Європі потрібні власні Збройні сили. Глава держави вважає, що час для їх створення вже настав.

Детальніше про події та заяви другого дня Мюнхенської конференції 2025, та онлайн з заходу - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Мюнхенська конференція з безпеки
NEWS
Росія за добу втратила майже 1200 солдатів та 59 артсистем: дані Генштабу ЗСУ
Росія за добу втратила майже 1200 солдатів та 59 артсистем: дані Генштабу ЗСУ
DAILY
Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту